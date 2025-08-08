Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламу ООО «Академия слуха»

Самарское УФАС выявило нарушение законодательства в рекламе акции «1+1: второй слуховой аппарат бесплатно» от ООО «Академия слуха». Об этом сегодня сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Проверка, проводившаяся по заявлению депутата Губернской думы в интересах 90-летнего пенсионера, выявила, что в рекламе в «Социальной газете» о дне открытых дверей сообщалось о предложении «1+1: второй слуховой аппарат бесплатно». Однако после покупки выяснилось, что в чеке была указана стоимость двух слуховых аппаратов без упоминания о бесплатном втором.

Комиссия Самарского УФАС установила, что реклама вводила потребителей в заблуждение, поскольку информация о том, что акция «1+1» не распространяется на все слуховые аппараты, была напечатана мелким шрифтом.

В итоге реклама была признана ненадлежащей, и компании выдали предписание о прекращении нарушений. Кроме того, материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Алексей Алексеев