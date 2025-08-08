Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директор по закупкам АО «Макфа» не смог выйти из СИЗО

Адвокаты директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина, обвиняемого покушении на получение взятки в особо крупном размере, не смогли добиться изменения меры пресечения подзащитному. Челябинский областной суд решил, что фигурант останется под стражей до 27 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Жалоба адвокатов рассматрена 7 августа. Сторона защиты пыталась оспорить решение Тракторозаводского районного суда от 23 июля, который продлил срок содержания в следственном изоляторе Владлену Паршину. Адвокаты просили это определение отменить и отправить обвиняемого под домашний арест. Челябинский областной суд в итоге отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области в конце февраля этого года задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника службы закупа зерна Ивана Тофана. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го они планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, считает следствие. Подозреваемых задержали с поличным, когда им была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб.

Ивана Тофана обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Он в настоящий момент также находится в СИЗО.

