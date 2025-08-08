В Уфе пять объектов получат статус памятников архитектуры

Четыре здания и парковая арка в Уфе получат статус памятников архитектуры. Соответствующее решение накануне принял общественный совет по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) при Башкультнаследии, сообщила его член, председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Эльза Маулимшина.

Улица Октябрьской революции

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Улица Октябрьской революции

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В перечень войдут три здания на улице Октябрьской революции: Дом Подъячевых, Дом Волкова и Дом Евфорицких, Усадьба Гуревичей на улице Гоголя, 32 и историческая арка с колоннадой парка имени Ленина (ранее — парк Матросова).

Арка центрального входа парка Ленина была построена в 1950-м году, во время строительства на склоне реки Белой здания обкома КПСС (ныне — Дом республики) ее снесли. Теперь входная группа будет восстановлена.

«Это знаковое решение членов общественного совета, позволяющее сохранить историческую ткань улицы Октябрьской революции в неизменном виде, а также в будущем восстановить исторический облик квартала Доходного дома Видинеева, в котором располагается Усадьба Гуревичей. Три года назад я как амбассадор реконструкции парка имени Ленина участвовала в многочисленных общественных обсуждениях, где неоднократно высказывались пожелания о воссоздании утраченной арки в исторических габаритах»,— отметила госпожа Маулимшина.

