Причинно-ненаследственная связь

Верховный суд определил, что если дети при жизни не общались с родителями, то это снижает шансы отстоять наследство. Высшая судебная инстанция посчитала, что пропущенный срок вступления в права из-за утраченных связей не подлежит восстановлению. Во всяком случае, если нет доказательств, которые могут подтвердить объективную невозможность общаться с наследодателем в последние годы его жизни. ВС отменил решения всех нижестоящих судов, которые ранее удовлетворили иск жительницы Новокузнецка. Она добивалась доли в имуществе, оставшемся после смерти отца. Речь шла о трех квартирах и нескольких банковских счетах. Аргументами с ее стороны были проживание в разных городах и незнание телефона родителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вердикт Верховного суда оказался ожидаемым, считает адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай: «По-настоящему плохие отношения с родителями тоже препятствуют вступлению в наследство в силу того, что вообще существует институт недостойных наследников. Мы про это сейчас речь не ведем, Верховный суд на это не ссылался. Это не первое такое решение инстанции. Там, скорее, повторили многократно озвученную в других аналогичных решениях позицию, которая связана с довольно узкими практическими моментами, относящимся к срокам вступления в наследство и причинам пропуска. Верховный суд неоднократно по другим делам говорил о том, что является, а что не является уважительными причинами. И аналогичные обстоятельства всегда относились к последнему варианту. Причем надо сказать, что это не единственный пример. Инвалидность также не является уважительной причиной, как ни странно, как и плохие или дистанцированные отношения с родителями, нахождение в местах лишения свободы и многие-многие другие, которые в бытовом понимании должны якобы препятствовать вступлению в наследство вовремя. Но судебными инстанциями это так не оценивается. В этом смысле ВС отреагировал на изменившуюся московскую практику нижестоящих судов, которые пошли навстречу истице в этом деле».

При этом варианты восстановления прав на наследство остаются и после истечения шестимесячного срока, который отведен для этого законом, подчеркнула адвокат, руководитель практики частных клиентов компании «Митра» Алина Лактионова:

«Это достаточно логичное и однозначное обоснование уже сложившейся практики.

Есть постановление пленума Верховного суда 2012 года, в котором это было обозначено. Есть нормы гражданского законодательства, которые говорят, что срок можно восстановить в случае, например, тяжелой болезни, беспомощного состояния, неграмотности. Это такие вещи, которые объективно препятствовали принятию наследства. А вот то, что человек не общался со своим родственником, но хочет претендовать на наследство, это, конечно, нелогично, потому что кто мешал общаться со своим отцом и узнать о его жизни? Мы все живем в современном мире. При большом желании все-таки можно найти человека в другом городе».

Практика показывает, что суды нижестоящих инстанций отказывают в восстановлении сроков принятия наследства, даже когда его ожидать было сложно и о завещании не было известно, пояснила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова: «Тот факт, что наследник не знал о смерти родителя, не является уважительной причиной для восстановления срока. Это давно устоявшаяся позиция.

К сожалению, восстановить пропущенный срок для принятия наследства, правда, очень сложно.

Иногда люди его пропускают, потому не знали, что они наследники, по какой-то причине им, например, об этом не сообщили. Был интересный спор, когда женщина узнала, что ее прежний возлюбленный, с которым давно случился курортный роман (они много лет не общались, она уже замуж вышла, родила детей) скончался, и, оказывается, завещал все ей. Ей каким-то образом это стало известно уже по истечении срока. Имущество стало выморочным, отошло муниципалитету, и она проиграла судебный спор».

По данным судебной статистики, каждое третье дело из-за наследства связано с восстановлением сроков принятия. Еще 30% касаются долгов наследодателя, и лишь в одном случае из 100 речь заходит о признании завещания недействительным.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков