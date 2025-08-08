В Саратове при столкновении трех автомобилей пострадали три человека

В Гагаринском районе Саратова в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает областная служба спасения.

Дорожная авария произошла около 08:20 сегодня, 8 августа, в районе села Синенькие. Участниками ДТП стали автомобили «Лада Веста», «Лада Приора» и Mitsubishi.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли из «Приоры» 20-летнюю девушку. Ее увезли в реанимацию. Кроме того, в лечебное учреждение доставили 20-летнего молодого человека из «Приоры» и 75-летнюю женщину из иномарки.

Павел Фролов