В Оренбуржье суд отказал в УДО насильнику, похоронившему заживо свою жертву

В Соль-Илецком районе суд отказал осужденному на пожизненное лишение свободы в удовлетворении ходатайства об УДО. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мужчина совершил изнасилование потерпевшей, а затем закопал еще живую жертву с целью сокрытия следов преступления.

«Несмотря на то, что осужденный отбыл свыше 25 лет в исправительном учреждении, он неоднократно допускал нарушения установленного порядка, проявлял нестабильное поведение и не встал на путь исправления»,— заявили в надзорном ведомстве.

Суд согласился с позицией представителя прокуратуры и отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Алексей Алексеев