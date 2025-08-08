В Оренбуржье суд отказал в УДО насильнику, похоронившему заживо свою жертву
В Соль-Илецком районе суд отказал осужденному на пожизненное лишение свободы в удовлетворении ходатайства об УДО. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, мужчина совершил изнасилование потерпевшей, а затем закопал еще живую жертву с целью сокрытия следов преступления.
«Несмотря на то, что осужденный отбыл свыше 25 лет в исправительном учреждении, он неоднократно допускал нарушения установленного порядка, проявлял нестабильное поведение и не встал на путь исправления»,— заявили в надзорном ведомстве.
Суд согласился с позицией представителя прокуратуры и отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.