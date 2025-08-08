Роман Болотов ушел с должности руководителя Росприроднадзора Башкирии

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управление Росприроднадзора Роман Болотов перешел на работу в центральный аппарат ведомства. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил он сам.

Возглавит управление Василий Муленков, ранее занимавший должность заместителя руководителя.

Роман Болотов руководил Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора с 2019 года. Ранее он работал начальником управления транспорта администрации Челябинска.

Майя Иванова