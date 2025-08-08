В Челябинской области в три раза реже стали выявлять фальшивые купюры

За шесть месяцев 2025 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 26 поддельных банкнот. Это почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Тенденция с снижению числа поддельных денег наблюдается пятый год подряд. В начала этого года в регионе обнаружили и изъял 14 фальшивых купюр номиналом 1000 руб. Годом ранее таких было 26. Также выявлено семь поддельных банкнот в 5000 руб. образца 1997 года. В январе-июне 2024 года было обнаружено 40 фальшивых пятитысячных купюр. Помимо этого, среди фальшивок оказались две пятисотрублевые банкноты.