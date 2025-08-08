Обвиняемых в организации незаконной миграции отправили в колонию

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники УФСБ, в период с 2023 по 2024 год сотрудница одной автономной некоммерческой организации и гражданин КНР организовали незаконное пребывание иностранных граждан в РФ. Для этого злоумышленники выдавали мигрантам фиктивные сертификаты о владении русским языком, на основании которых им неправомерно оформлялись разрешительные документы для законного пребывания на территории РФ.

Следственным отделом краевого УФСБ в отношении фигурантов было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

Решением Ленинского суда Перми обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сотруднице некоммерческой организации дополнительно назначен штраф в размере 200 тыс. руб.