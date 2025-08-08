Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За второй квартал 2025 года на обходе Тольятти случилось 36 ДТП

За второй квартал 2025 года на обходе Тольятти аварийные комиссары выезжали на события 563 раза. Дорожно-транспортные происшествия составили 6,39% всех событий, или 36 выездов. Об этом сообщил сегодня оператор трассы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти половина всех вызовов связана с тем, что у машины закончилось топливо — 278 случаев, или 49,38%. Это самая частая причина обращений за помощью. Аваркомы доставляют топливо прямо на место, чтобы водитель мог доехать до ближайшей заправки.

Вторая по частоте причина — поломка транспортного средства, таких было 173 случая (30,73%). Аварийные комиссары предоставляют необходимое оборудование и инструмент, помогают водителям с ремонтом машины.

Далее следует обнаружение постороннего предмета на дороге, это может быть кусок покрышки или, например, обломок брызговика. Таких выездов было 39 (6,93%).

Алексей Алексеев