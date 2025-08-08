В Самаре произошел пожар в общежитии Самарского университета

В пятницу, 8 августа, в 00:57 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе Самары, на Московском шоссе, 34б. Речь идет об общежитии Самарского университета. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, на шестом этаже горела комната. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 70 человек. В 01:23 горение ликвидировали на площади 15 кв. м. В 02:40 пожар полностью ликвидировали. Для тушения привлекали 57 специалистов и 19 единиц техники.

Руфия Кутляева