В Лиманском районе Астраханской области отремонтируют 15 км трассы

В Лиманском районе Астраханской области специалисты ремонтируют трассу «Буруны — Басы — Промысловка». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ремонтные работы затронут 15 км трассы — с 56 км по 71 км. Там проводится ямочный ремонт. По информации ГКУ АО «Астраханьавтодор», предстоит устранить деформации и восстановить дорожное покрытие на участках со слабыми грунтами.

К настоящему времени рабочие локально убрали старое покрытие, сейчас готовят основание под укладку асфальтобетона. Водителям рекомендовали быть внимательными на этой трассе.

Павел Фролов