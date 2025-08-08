МЧС: местами по Ярославлю ожидается гроза

Местами по Ярославлю и региону днем 8 августа прогнозируется гроза, в отдельных районах с ливнем. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрывам линий связи, нарушениям в работе всех видов транспорта, обрушению аварийных крыш зданий, падению деревьев, подтоплению пониженных участков местности, засору ливневых стоков.

Алла Чижова