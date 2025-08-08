В Татарстане за неделю упали цены на картофель и морковь

В Татарстане за неделю с 28 июля по 4 августа было зафиксировано падение цен на ряд овощей. Больше всего в республике подешевел картофель (более чем на 17%) и морковь (почти на 12%). Информация об этом появилась в данных Татарстанстата.

За неделю подешевели помидоры на 7% (средняя цена — 138 руб. за 1 кг), свекла на 10% (до 57 руб.), репчатый лук на 9% (до 56 руб.), белокочанная капуста на 8% (до 42 руб.), огурцы на 5% (до 84 руб.) и бананы на 3% до 133 руб.

Незначительное уменьшение средней стоимости за продукты также зафиксированы у сахара, пшена, риса, муки, яблок, вермишели и т. д.

Небольшой рост цен (до 1,5%) произошел на куриные яйца, гречневую крупу, молоко, консервы для детского питания, мороженую рыбу и сметану.

Диана Соловьёва