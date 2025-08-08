Строительство второй очереди моста через Егошиху оценили в 1,8 млрд рублей

В Перми объявлен конкурс на право строительства второй очереди моста через Егошиху, выполняемого в рамках реконструкции ул. Революции.

Как указано в техническом задании, с учетом второй очереди общая длина моста составит 257 метров с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3). Проектную документацию подготовило пермское ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов».

К работам требуется приступить 22 сентября 2025 года, сдать объект — 21 октября 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб. Итоги конкурса подведут 1 сентября.