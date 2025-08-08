Житель Ульяновска оштрафован на 10 тысяч рублей за экстремистское высказывание

По постановлению прокурора Ульяновского района привлечен к ответственности житель областного центра, разместивший в интернете экстремистское высказывание. Об этом сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов дела, 46-летний ульяновец признан судом виновным в том, что 18 января 2025 года допустил в интернете комментарий, содержавший экстремистское высказывание.

По результатам рассмотрения дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» гражданин подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Алексей Алексеев