81-летний житель Чебоксар перевел неизвестным около 1,5 млн руб. после общения с якобы сотрудниками Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионер из Чебоксар перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Неизвестные под предлогом получения заказного письма узнали паспортные данные жителя Ленинского района Чебоксар. После этого потерпевшему три дня поступали звонки от мошенников, представлявшихся сотрудниками Роскомнадзора, Центрального банка и других государственных структур. Они сообщили, что пенсионеру нужно перевести деньги на якобы безопасный счет.

Житель Чебоксар перевел неизвестным около 1,5 млн руб., которые они с сыном откладывали на покупку квартиры.

Диана Соловьёва