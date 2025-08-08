Размер ущерба, причиненного виновниками ДТП Северной железной дороге, в первом полугодии составил 42 млн рублей

Размер ущерба, причиненного виновниками ДТП подразделениям Северной железной дороги за 6 месяцев 2025 года, составил 42 млн рублей. Сумма добровольно возмещенного ущерба — 10 млн. рублей.

В первом полугодии 2025 года на полигоне Северной магистрали произошло 9 ДТП на переездах, 4 из них – в Ивановской области, 2 – в Ярославской, по одному в Костромской, Архангельской областях и Республике Коми. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков. Работа по возмещению денежных средств с виновников ДТП также будет проведена.

Так, 15 марта 2025 г. на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации между станциями Ваулово и Чебаково в Ярославской области водитель грузового автомобиля совершил столкновение с пассажирским рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск – Ярославль. Вследствие столкновения допущен сход одной колесной парой рельсового автобуса. В результате происшествия двое пассажиров получили ушибы, водитель грузового автомобиля был тяжело травмирован. ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб в размере 22 млн. руб.

В Ивановской области в текущем году дважды произошло ДТП на жд переезде, расположенном на 273 километре перегона Сахтыш – Якшинский. 1 мая — столкновение КАМАЗа и локомотива. Пострадали водитель и пассажир грузового автомобиля. 2 июня водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом «Орлан» сообщением Иваново - Гаврилов Посад. Рельсовый автобус получил значительные механические повреждения. В результате происшествий ОАО «РЖД» причинен ущерб более 20 млн.руб.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

