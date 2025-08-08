В Башкирии с бывшего полицейского взыскали более 54 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего полицейского в доход государства 54 млн руб. По данным «Ъ-Уфа», это Руслан Кагарманов, который был водителем дежурной части отдела полиции №6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, ответчик не смог подтвердить законность происхождения средств, поступивших на его банковские счета в 2020–2024 годах. Нарушения требований законодательства о противодействии коррупции обнаружили во время проверки.

«После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что требования прокуратуры о взыскании суммы незаконно полученных доходов были удовлетворены частично. В обеспечительных целях на квартиру, мотоцикл, три автомобиля и банковские счета бывшего полицейского наложен арест.

Наталья Балыкова