Отменены торги на разработку дизайна пешеходной улицы в центре Новосибирска

В Новосибирске МКУ «Управление дорожного строительства» отменило аукцион на право произвести актуализацию дизайн-проекта пешеходной зоны в самом центре города — на ул. Ленина. Сообщение об этом размещено в карточке торгов на портале госзакупок.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Решение принято в связи с необходимостью корректировки технического задания. «В задание будут внесены изменения, которые предлагаются сообществом новосибирских архитекторов»,— пояснили «Ъ-Сибирь» в городской администрации.

В мэрии уточнили, что изменения затрагивают существенные условия контракта. Повторно объявить аукцион планируется в августе этого года «после дополнительного обсуждения с профессиональным сообществом и профильными учреждениями».

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально аукцион был объявлен в конце июля этого года. Начальная цена контракта была установлена в размере 9,7 млн руб. Общая площадь территории, согласно прежней документации, составляла 30,9 га (от пл. Ленина до пр. Димитрова с учетом примыкающих улиц). Площадь актуализации дизайн-проекта — 9,74 га.

Постановление о создании пешеходной зоны в центре Новосибирска мэр Максим Кудрявцев подписал в апреле 2025 года.

Александра Стрелкова