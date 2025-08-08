В соцучреждении под Челябинском обнаружили подозрительные говяжьи консервы

В одном из социальных учреждений Сосновского района Челябинской области выявили 22 кг подозрительных говяжьих консервов. В ходе проверки выяснилось, что они были сделаны из свинины, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Кусковую говядину в консервах курганского производителя завезли в соцучреждение 10 июля. Инспекторы Россельхознадзора установили, что при оформлении документов на продукцию была неверно выбрана информация об использованном сырье. Поставщик и производитель получили предупреждение от Россельхознадзора об устранении нарушений.

Соцучреждение также предупредили о настоящем составе продукции.