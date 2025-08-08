Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото достигла рекордных $3534,1 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

По состоянию на 8:56 мск цены росли на 1%, до $3488 за унцию. Reuters пишет, что спотовые цены на золото растут вторую неделю подряд из-за нестабильности вокруг пошлин США и надежд на снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы.

7 августа Financial Times сообщила, что США ввели пошлины на ввозимые в страну слитки золота весом 1 кг. Это один из основных товаров, импортируемых в Соединенные Штаты из Швейцарии.