Прокуратура добилась улучшения работы автобусов между Самарой и Смышляевкой

Прокуратура Волжского района Самарской области добилась улучшения работы автобусного маршрута № 480 после жалоб граждан. Вмешательство было инициировано после обращений на личном приеме прокурора области Сергея Берижицкого.

Автобус соединяет Самару, Смышляевку, Стройкерамику, Петра Дубраву и Кошелев Парк. В результате вмешательства надзорного ведомства перевозчик выпустил 23 новых автобуса среднего класса. Автобусы ходят по расписанию с интервалом 10-20 мин. Стоимость проезда установлена в 40 руб., а для детей из многодетных семей, участников специальной военной операции и их семей введены льготы.

Прокуратура продолжает следить за ситуацией с транспортной доступностью.

Андрей Сазонов