Турпоток в Новосибирской области за первое полугодие вырос в полтора раза

В Новосибирской области за январь-июнь 2025 года турпоток достиг 1,5 млн человек. Таким образом, он вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По итогам 2024 года регион посетили 3,3 млн туристов. В 2023-м — 2,6 млн.

Как писал «Ъ-Сибирь», объем господдержки сферы туризма в Новосибирской области в 2024 году составил 431 млн руб. (в 2023 году — 348,4 млн руб.).

Александра Стрелкова