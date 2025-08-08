Челябинский завод запустил серийное производство машин-амфибий

ООО «Уральский судостроительный завод земснарядов и маломерных судов технического флота» (УСЗМФ, бренд «Верфер») запустил серийное производство универсального амфибийного комплекса для очистки водоемов и углубления дна. По ряду функций машина превосходит зарубежные аналоги, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Новый комплекс представляет собой самоходную плавучую машину, или земснаряд, амфибийного типа со складной поворотной гидравлической стрелой. Судно состоит из трех понтонов с установленным на корме свайным устройством шагающего типа. Также есть передние опоры с поплавками для возможности работы на мелководье и выхода на берег без помощи крана. Оборудование имеет сменный комплект рабочих устройств: экскаваторный ковш, грабли для уборки растительности и погружной грунтовый насос с фрезерным рыхлителем. Главная особенность машин-амфибий — программное обеспечение, разработанное сотрудниками предприятия. В нем используются технологии искусственного интеллекта, повышающие эффективность гидротехнических работ более чем на 20%. Оператор по предварительно загруженной модели дна видит положение машины и грунтозаборного устройства относительно карты глубин и может определить, на каких участках работы производились, а на каких еще нет

По словам генерального директора ООО «УСЗМФ» Александра Толмачева, ранее российские заводы пользовались подобными комплексами, изготовленными в Финляндии. Из-за постоянно возрастающего спроса завод решил разработать собственное оборудование. Реализация проекта заняла семь лет. Первый серийный экземпляр машины уже поставили одному из клиентов. Завод начал формировать запасы амфибийного комплекса для складов. До конца этого года планируется иизготовить еще три единицы оборудования, а в следующем — уже 12. Кроме того, предприятие собирается разработать беспилотный полуавтоматический вариант машины, чтобы один оператор управлял несколькими комплексами. Это позволит также проводить работы в сложных или опасных для жизни человека условиях или по заранее заданному графику.

ООО «Уральский судостроительный завод земснарядов и маломерных судов технического флота» зарегистрировано в Челябинске в 2023 году. Производство расположено в селе Еманжелинка Еткульского района.

Виталина Ярховска