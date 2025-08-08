В Удмуртии открыли третий коровник молочно-товарного комплекса на 600 голов

В Удмуртии на территории Сосновского поселения в хозяйстве «Ошмес» запустили третий коровник молочно-товарного комплекса на 600 голов, сообщает пресс-служба главы и правительства. В корпус планируют заселить 150 коров.

В животноводческом помещении предусмотрены автоматическая система навозоудаления, специальные маты на полу, шторки и 48 вентиляторов для проветривания. В комплексе установлен световой конек на крыше коровника для экономии электроэнергии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале отметил, что в Удмуртии строят и реконструируют 35 ферм на 11 тыс. мест, семь из которых уже готовы к использованию. «К примеру: роботизированные фермы заработали в малопургинских хозяйствах “Молния” и “Первый май”; корпус на 500 голов запустили в Чутыре в Игринском районе; первая в Дебесском районе ферма с каруселью заработала в Заречной Медле в СПК им. Калинина»,— написал господин Бречалов.

Данное предприятие четвертое по надоям в Удмуртии по итогам прошлого года. На данный момент в хозяйстве получают более 100 т молока ежедневно, при прошлогоднем показателе в 67-70 т. Суммарно хозяйства региона за первые шесть месяцев года получили 573 тыс. т молока. Всего планируется повысить производство до 1 млн 100 тыс. т.