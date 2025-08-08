Минцифры предложило запретить бизнесу пользоваться иностранным ПО

Минцифры предлагает запретить крупному бизнесу использовать иностранные облачные сервисы и ПО для хранения и обработки персональных данных. Ввести запрет в министерстве рассчитывают к 1 сентября 2027 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо главы министерства Максута Шадаева коллеге из Минпромторга Антону Алиханову.

Как следует из письма, запрет не должен коснуться физлиц, ИП, малых и средних предприятий. Законодательную базу для запрета в Минцифры хотят подготовить к 1 мая 2026 года.

Целесообразность ограничения господин Шадаев объясняет рисками утраты доступа к информации, которая хранится на серверах за пределами РФ. В письме, согласно материалу «Ведомостей», также упоминается «зрелость и конкурентоспособность» имеющихся российских аналогов.

Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», что в министерстве согласны с необходимостью поэтапного отказа от иностранного ПО в работе «объектов критической информационной инфраструктуры». Госструктуры в России не могут пользоваться заграничными облачными сервисами с сентября 2024 года.

Облачные сервисы позволяют использовать вычислительные ресурсы и программы, которые расположены на удаленных серверах. Корпоративные платформы с подобным принципом работы применяются для коммуникации, разработки и развертывания в сети своих приложений, а также для обработки данных. Наиболее популярные в корпоративных структурах сервисы — Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.