Маслоэкстракционный завод получит в аренду без торгов 9,1 га земли в Ишимбае

Уфимскому маслоэкстракционному комплексу «Хомай» предоставят в аренду без торгов земельный участок в Ишимбае площадью 9,1 га. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Министерству земельных и имущественных отношений поручено заключить договор аренды участка.

Вид разрешенного использования земель — пищевая промышленность». Участок предоставляется компании для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства маслоэкстракционного завода.

ООО «Умэк "Хомай"» зарегистрировано в Ишимбае в мае 2025 года. Учредителями выступают Алим Чочаев, владеющий 75% доли в уставном капитале и Эльдар Бозиев (25%). Основной вид деятельности компании — производство масел и жиров.

Наталья Балыкова