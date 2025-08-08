В Астрахани возбудили уголовные дела в отношении руководства учебного центра

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении руководства и сотрудников автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального обучения «Береговой учебно-тренажерный центр г. Астрахани» уголовные дела о посредничестве во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 291.1, ч. 1 ст. 201, п.п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в указанном учебном заведении не посещавшим занятия и не проходившим итоговую аттестацию гражданам систематически выдавались свидетельства и сертификаты о якобы пройденном обучении по морским специальностям. При оформлении документов нарушались образовательные стандарты и требования законодательства, оказание услуг осуществлялось за денежные вознаграждения.

Также там была налажена система содействия в беспрепятственной сдаче квалификационных испытаний. Участники группы делили между собой полученные незаконным путем деньги. Следствие выясняет все обстоятельства совершения преступлений.

Павел Фролов