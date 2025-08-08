обновлено 08:51
«Парма» подписала очередного американского спортсмена
Баскетбольный клуб «Парма» подписал пятого американца. С 25-летним разыгрывающим Бренданом Адамсом (рост 193 см) заключено соглашение на один год.
Фото: БК «Парма»
Профессиональную карьеру американец начал в латвийском ВЭФ в 2023 году. Во второй половине сезона Адамс перебрался в турецкую «Дарушафаку». В минувшем сезоне защитник дебютировал в Единой лиге ВТБ за БК «Самара», став одним из ключевых игроков команды. В декабре Брендан Адамс перешел в израильский «Хапоэль Холон».
В этом сезоне ряды «Пармы» уже пополнили четверо уроженцев США: форвард Микел Хопкинс, разыгрывающий Террел Картер, двое защитников — Джейлен Адамс и Виктор Сандерс.
В прошлом сезоне в составе «Пармы» выступали трое американцев, которые были лидерами команды.