«Парма» подписала очередного американского спортсмена

Баскетбольный клуб «Парма» подписал пятого американца. С 25-летним разыгрывающим Бренданом Адамсом (рост 193 см) заключено соглашение на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Профессиональную карьеру американец начал в латвийском ВЭФ в 2023 году. Во второй половине сезона Адамс перебрался в турецкую «Дарушафаку». В минувшем сезоне защитник дебютировал в Единой лиге ВТБ за БК «Самара», став одним из ключевых игроков команды. В декабре Брендан Адамс перешел в израильский «Хапоэль Холон».

В этом сезоне ряды «Пармы» уже пополнили четверо уроженцев США: форвард Микел Хопкинс, разыгрывающий Террел Картер, двое защитников — Джейлен Адамс и Виктор Сандерс.

В прошлом сезоне в составе «Пармы» выступали трое американцев, которые были лидерами команды.