Четыре уфимца обвиняются в хищении товаров с маркетплейса на 2 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в краже (чч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ) товара на сумму более 2,2 млн руб. из пунктов выдачи заказов маркетплейса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, один из обвиняемых, заместитель регионального руководителя одного из крупнейших маркетплейсов, разработал схему кражи. С помощью учетной записи личного кабинета интернет-магазина он получал информацию об имуществе и видеокамерах в пунктах выдачи заказов по разным адресам в Уфе.

Обвиняемый проник ночью в офисы маркетплейса и похитил планшеты, смарт-часы, роботы-пылесосы, акустическую систему и другую бытовую технику. Один раз он подменил 15 дорогих смарт-часов на неоригинальную продукцию. Похищенный товар продал.

Обвиняемый вовлек в преступную схему двух знакомых и сестру. Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн руб.

Майя Иванова