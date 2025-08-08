Власти Томска взяли на баланс принадлежавшую жильцам улицу

Мэрия Томска перевела на баланс города ул. Крячкова, сообщили в городской администрации. До этого улица находилась в собственности жильцов трех многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Это важное событие для жителей, теперь дорога, которой пользуется весь район, будет обслуживаться городом. Мы поставим улицу на уборку и в порядке очереди на устранение дефектов»,— приводится в сообщении комментарий первого вице-мэра Николая Глебовича.

Ранее, по словам главы города Дмитрия Махини, попавшим в «бюрократическую ловушку» жильцам трех домов приходилось оплачивать ремонт всей улицы. По данным томских СМИ, он обошелся в 150 тыс. руб.

Ул. Крячкова расположена на северо-востоке Томска. Ее протяженность составляет около полукилометра.

Валерий Лавский