Власти Томска взяли на баланс принадлежавшую жильцам улицу
Мэрия Томска перевела на баланс города ул. Крячкова, сообщили в городской администрации. До этого улица находилась в собственности жильцов трех многоквартирных домов.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
«Это важное событие для жителей, теперь дорога, которой пользуется весь район, будет обслуживаться городом. Мы поставим улицу на уборку и в порядке очереди на устранение дефектов»,— приводится в сообщении комментарий первого вице-мэра Николая Глебовича.
Ранее, по словам главы города Дмитрия Махини, попавшим в «бюрократическую ловушку» жильцам трех домов приходилось оплачивать ремонт всей улицы. По данным томских СМИ, он обошелся в 150 тыс. руб.
Ул. Крячкова расположена на северо-востоке Томска. Ее протяженность составляет около полукилометра.