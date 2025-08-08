Самолет в Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку из-за неисправностей

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHC-6-400 совершил аварийную посадку из-за технических неисправностей. На борту находилось 14 пассажиров, никто из них не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале дальневосточной транспортной прокуратуре.

Среди 14 пассажиров было четверо несовершеннолетних. Самолет, по данным ведомства, также остался без повреждений.

Инцидент произошел при выполнении рейса Южно-Сахалинск – Советская Гавань авиакомпании «Тайга». Экипаж обнаружил неисправность «через некоторое время» после отправления и вернулся на посадку в аэропорт вылета. Согласно сообщению прокуратуры, аэропортовые службы отработали в штатном режиме.

Транспортная прокуратура Сахалина проверит своевременность и качество проведенного на самолете техобслуживания и как его готовили к вылету.

Посаженный DHC-6-400, известный также как Twin Otter — это канадская модель двухмоторного турбовинтового самолета. Он широко используется на региональных авиалиниях и в частных целях. Он вмещает в себя до 20 пассажиров.