Волгоградка похитила из бюджета 2 млн и стала фигуранткой уголовного дела

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении 55-летней местной жительницы уголовное дело о хищении из бюджета свыше 2 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что с февраля 2011 года фигурантка получает пенсионные выплаты на основании установленной инвалидности второй группы по общему заболеванию. При этом не было медицинских документов, которые бы подтверждали установление ей диагноза, направления на освидетельствование для выявления группы инвалидности в ФКУ «ГБ МСЭ» по Волгоградской области, а также не проводилась медико-социальная экспертиза.

Фигурантка незаконно получила свыше 2 млн руб. бюджетных средств. Надзорное ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела в отношении этой женщины. Также прокуратура внесла представление в адрес ФКУ «ГБ МСЭ» по Волгоградской области, и в отношении фигурантки отменили решение о признании инвалидом. Кроме того, подготовлен иск о взыскании с волгоградки незаконно полученных выплат.

