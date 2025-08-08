В Марий Эл в ДТП пострадал ребенок

В Республике Марий Эл в ДТП на автомобильной дороге Р-177 «Поветлужье» пострадал несовершеннолетний. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, ДТП произошло 7 августа около 18:51 рядом с поворотом в деревню Мазикино. Там столкнулись автомобили Nissan X-Trail и ВАЗ 2121 «Нива». В результате иномарка перевернулась.

Несовершеннолетний пассажир машины Nissan был доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Килемарского района взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Диана Соловьёва