Усть-Камчатск присыпало пеплом Ключевского вулкана

8 августа в поселке Усть-Камчатск выпал вулканический пепел, сообщил «Ъ» глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко. Ключевской вулкан сегодня, как и вчера, выбросил пепел на высоту до 10,5 км. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на 650 км на юго-восток от гиганта.

«Фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла в связи с извержением вулкана Ключевская сопка. Мы призываем жителей Усть-Камчатска сохранять спокойствие и по возможности избегать пребывания на открытом воздухе без острой необходимости. Особое внимание прошу уделить детям: родителям рекомендуется минимизировать их пребывание на улице»,— сказал господин Бондаренко.

Он отметил, что содержание пепла в атмосфере находится в пределах допустимых норм, но его вдыхание может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4,8 км над уровнем моря) находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен в 30 км от вулкана. Эксплозивное извержение Ключевского началось 20 апреля. После мощного землетрясения 30 июля гигант заметно активизировался.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский