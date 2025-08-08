Автомобили на вторичном рынке Петербурга подешевели на 8% за год
В июле средняя цена б/у автомобиля в Санкт-Петербурге снизилась на 8% к аналогичному периоду 2024 года. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в «Авито Авто».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
За год машины Hyundai подешевели на 13,4%, Kia – на 12,6%, Nissan – на 10,5%, Toyota – на 8,8%, а LADA – на 8,2%. Больше всего в цене потеряли модели Volkswagen Tiguan (-21,4%), Hyundai Solaris (-15,5%), Renault Logan (-14,1%), Mitsubishi Lancer (-12,5%) и Volkswagen Polo (-10,9%).
За первое полугодие 2025 года средняя цена авто с пробегом снизилась на 1%. Сильнее всего за полгода подешевели машины марок Hyundai (-9,6%), Ford (-7,9%), Volkswagen (-7%), Kia (-6,4%) и Nissan (-5,6%).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в топ самых популярных авто в Петербурге вошли «АвтоВАЗ» и четыре китайских бренда.