Прикамские силовики раскрыли двойное убийство, совершенное в 2000 году

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю и ГУ МВД по региону установили личность 57-летнего мужчины, который может быть причастен к двойному убийству, совершенному 25 лет назад.

Как сообщают пресс-службы управлений, в марте 2000 года злоумышленник на территории свинофермы в Еловском районе избил двух мужчин, которых заподозрил в краже, и удерживал их в овощной яме. Также на них натравливались сторожевые собаки. От полученных повреждений оба скончались. Затем их тела были утоплены в Воткинском водохранилище. Розыск затруднялся тем, что на момент совершения преступления злоумышленник жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства.

Спустя некоторое время мужчина уже под настоящим именем был осужден за убийство в Кемеровской области, после отбытия срока он освободился. Как сообщает СУ СКР, выйти на фигуранта помогли специфические татуировки на теле мужчины, а также данные и возраст его детей-близнецов. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.