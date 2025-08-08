Российская молодежь стала ответственнее подходить к выплате микрозаймов

Больше россиян в возрастной группе от 18 до 24 лет стали погашать в срок задолженности по микрозаймам. Сейчас 74% молодых заемщиков отличаются подобной дисциплиной, за год показатель вырос на 14%. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование микрофинансовой компании «Займер».

Молодежь до 24 лет все еще остается наименее дисциплинированной возрастной категорией. Так, в срок гасят займы 78% россиян в возрасте от 25 до 35 лет, 80% в группе от 35 до 50 лет, 79% среди тех, кому от 51 до 60 лет.

Различается немного уровень своевременности платежей и по признакам пола: в срок микрозаймы гасят 79% мужчин и 77% женщин. По роду деятельности заемщика наибольшей дисциплиной отличаются наемные рабочие — 83% своевременно закрывающих долг. Недалеко от них пенсионеры — 81%. 78% — у предпринимателей, 76% — у самозанятых. Хуже всего справляются студенты — 75%.

Исследование базируется на записях в кредитной истории более 500 тыс. заемщиков.