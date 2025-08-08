На выборах губернатора Камчатки зарегистрировали лишь четверых кандидатов из 13

Избирательная комиссия Камчатского края завершила регистрацию кандидатов на должность главы региона, выборы которого пройдут 12-14 сентября. Удостоверения кандидатов выданы лишь четверым из 13 претендентов, сообщили «Ъ» в избиркоме.

Первыми были зарегистрированы действующий губернатор региона Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы РФ Василина Кулиева (ЛДПР). Вчера регистрацию прошли кандидат от КПРФ, депутат краевого Законодательного собрания Роман Литвинов и представитель партии «Коммунисты России» Дмитрий Тюрин.

По результатам проверки представленных претендентами документов, троим кандидатам отказано в регистрации по различным основаниям. Еще шесть человек не предоставили документы на регистрацию и утратили статус кандидата на должность губернатора Камчатского края.

