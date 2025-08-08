Японские фондовые индексы растут после урегулирования тарифного вопроса с США

Фондовый рынок Японии стремительно растет в пятницу на фоне неоднозначной динамики азиатских рынков, вызванной облегчением от того, что Токио и Вашингтон урегулировали тарифный вопрос, сообщает AFP. Эта новость усилила оптимизм, вызванный высокими доходами крупных игроков рынка Sony и SoftBank, которые спровоцировали рост в технологическом секторе.

Акции SoftBank выросли более чем на 13% до рекордного уровня после публикации квартальной прибыли, благодаря своему быстро развивающемуся фонду Vision. А Sony прибавила более 4%. Снижение транспортных тарифов на японские автомобили, которые называют четвертым по значимости ключевым фактором мировой экономики, привело к росту продаж Toyota почти на 4%, а Nissan — более чем на 3%.

Представитель Японии по тарифам Ресей Аказава сообщил СМИ, что Вашингтон, как ожидается, пересмотрит исполнительный указ, который накладывает один тариф на другой. Это привело к скачку индекса Nikkei 225 более чем на 2%, сообщает AFP.

Параллельно растут индексы в Веллингтоне, Тайбэе и Джакарте, однако остальные азиатские биржи испытывают трудности. Падение фиксируется в Гонконге, Шанхае, Сиднее, Сеуле, Сингапуре и Маниле. Инвесторы следят за переговорами между США и несколькими странами после введения в четверг Дональдом Трампом тарифов. Особое внимание привлекают переговоры КНР и США о продлении 90-дневного перемирия в их противостоянии. Причем их текущее соглашение истекает 12 августа, и дилеры с опаской наблюдают за этим, констатирует агентство.

Эрнест Филипповский, Хабаровск