Начальник колонии-поселения не смог отменить свой арест

Пермский краевой суд признал законной и обоснованной меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю, полковнику Михаилу Репетухе. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции была оставлена без удовлетворения.

Начальник колонии-поселения №39 был задержан 1 августа 2025 года. На следующий день Краснокамский суд отправил его в СИЗО.

По версии следствия, летом 2024 года Михаил Репетуха и его заместитель заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. Картошку перевезли средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги. По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности).

Колония-поселение №39 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в деревне Мерзляки Оханского округа. В учреждении отбывают наказание около двухсот осужденных. На сайте краевого ГУФСИН указано, что Михаил Репетуха остается начальником этой колонии.