Жительница Забайкалья подозревается в финансировании экстремизма

УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемая, неоднократно переводила деньги «на счета экстремистской организации запрещенной в Российской Федерации».

По месту жительства женщины проведен обыск, изъяты «подтверждающие противоправную деятельность» банковские карты и технические устройства.

7 августа УФСБ России по Забайкальскому краю задержало 29-летнего мужчину, подозреваемого в финансировании международной террористической организации, запрещенной в России и действующей на территории Сирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Влад Никифоров, Иркутск