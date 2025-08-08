Кандидат «Новых людей» в горсовет Новосибирска отзовет иск о снятии конкурента

Кандидат в депутаты горсовета Новосибирска от партии «Новые люди» Михаил Гафаров отзовет свой иск из Железнодорожного районного суда о снятии с выборов конкурента — действующего депутата Ростислава Антонова. Об этом сообщила в своем Telegram-канале лидер регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева.

«Для “Новых людей” принципиально важно побеждать в честной борьбе. Идеями, упорством и качеством работы, а не судами и доносами на оппонентов»,— заявила она по итогам встречи с господином Гафаровым, добавив, что «с тем, что в политической борьбе не все средства хороши, Михаил тоже согласился».

В заявлении в суд кандидата от «Новых людей» говорилось, что основным местом работы самовыдвиженца Ростислава Антонова в документах для регистрации в качестве кандидата указывался общественный фонд защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Но, поскольку никакого дохода от работы председателем правления фонда господин Антонов не получил, то, по мнению истца, эти данные являются фиктивными и вводят избирателей в заблуждение.

«Действительно, в прошлом году я оформил административный отпуск и не получал денег по основному месту работы, отдавая все силы и ресурсы своей деятельности в зоне СВО»,— прокомментировал ситуацию Ростислав Антонов. Но «Гражданский патруль», по его словам, работал и реализовал ряд проектов.

Господа Антонов и Гафаров баллотируются в одномандатном округе №6.

Валерий Лавский