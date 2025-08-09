Девелопер «Трудовых резервов» выкупил АЗС

Компания «НОВА & Проформика», которая планирует заняться реконструкцией стадиона «Трудовые резервы» и комплексным развитием прилегающих земель, выкупила автозаправочную станцию «ЛУКОЙЛ» возле стадиона. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, участок с АЗС по ул. Макаренко, 29, входит в зону комплексного развития территории (КРТ) «Городские горки», поэтому было принято решение приобрести актив в собственность.

К реновации планируется приступить в этом году. Зона КРТ «Городские горки» площадью 9,3 га охватывает территорию, ограниченную зданиями по улицам 3-й Поваренный Лог, 59, А. Гайдара, 1, улицами А. Гайдара, П. Лумумбы, Крупской и Макаренко. На первом этапе будет возводиться часть спортивной и дорожной инфраструктуры. Общая площадь спортивной инфраструктуры составит 16,5 тыс. кв. м. Рядом проложат новую улично-дорожную сеть: продлят ул. А. Гайдара от ул. П. Лумумбы до ул. Макаренко. Здесь появятся квартальные проезды, включая пешеходную часть вдоль долины реки Уинки на кромке перспективной ООПТ «Сад соловьев».

В планах инвестора также возвести детский сад на 180 мест, помещение для женской консультации. Жилой комплекс в этой локации будет представлен разновысотными жилыми зданиями (от 1 до 10 этажей, с несколькими высотными акцентами до 32 этажей) с административными помещениями для магазинов, кафе и прочих объектов.

