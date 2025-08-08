В Норильске экс-сотрудницу ИФНС приговорили к пяти годам колонии за взятки

Пять лет колонии общего режима и штраф в размере 10 млн руб. суд назначил бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Норильска, признав ее виновной во взяточничестве и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По материалам управления Следственного комитета, обвиняемая получала взятки от восьми владельцев торговых точек по продаже продуктов питания за существенное занижение налоговой суммы, подлежащей уплате в бюджет. Каждый предприниматель заплатил ей от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб., с декабря 2021-го по май 2024 года общий размер взятки составил около 1,5 млн руб.

В региональной прокуратуре отметили, что бывшая сотрудница ИФНС заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на трех бывших коллег, помогавших в совершении преступлений, и взяткодателей.

Илья Николаев