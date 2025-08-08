Яркий метеор заметили в небе над Иркутской областью

Жители Иркутской области увидели яркий метеор в небе над регионом. Болид пролетел около 00:21 по местному времени 8 августа, сообщил председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Посмотрите свои камеры видеонаблюдения от Читы и до Красноярска, любые материалы интересны: будем восстанавливать трек»,— написал он.

В прошлый раз яркий метеор был замечен в небе над Иркутской областью в августе 2023 года. Тогда болид зафиксировала камера домофона в Ангарске. Небесное тело сгорело на большой высоте.

Александра Стрелкова