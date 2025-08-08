«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией более 2 700 новых объектов

Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири. Любому строящемуся объекту в первую очередь необходимо надежное электроснабжение, что формирует стабильный спрос на услуги технологического присоединения к инженерной инфраструктуре.

За первые шесть месяцев 2025 года компания «Россети Новосибирск», как системообразующая территориальная сетевая организация, выполнила 2 766 подключений к электросетям различных объектов суммарной мощностью порядка 115 МВт, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Энергетики обеспечили электроснабжение самых разных категорий заявителей: от завода по производству строительных материалов и складского комплекса до обширного перечня социально значимых объектов. В том числе поликлиники в 3 районных больницах, фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных селах, а также образовательные учреждения. Многие из них реализованы в рамках нацпроектов и госпрограмм.

При этом за отчетный период «Россети Новосибирск» заключили еще 2 944 договора общей мощностью почти 156 МВт. Компании предстоит подготовить электросети для подключения еще 29 объектов системы водоснабжения федерального проекта «Чистая вода», семи объектов здравоохранения с общей мощностью более 1,5 МВт, включая фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники, и ряда производственных площадок.

Для повышения качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентами из самых разных отраслей и категорий в компании продолжают работу по совершенствованию клиентских сервисов. На сегодняшний день 98 % заявок на технологическое присоединение к электросетям поступает в «Россети Новосибирск» в электронном виде.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

