На стройплощадках Среднего Урала нашли около 500 нарушений

В Свердловской области выявили около 500 нарушений на строительных площадках после проверок санитарно-эпидемиологического надзора. За семь месяцев на стройках провели 400 рейдовых осмотров, передает «Четвертый канал».

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора региона Юлия Столярова сообщила, что во время рейдов проверяли состояние дорог, санитарное состояние, целостность ограждений и наличие мойки колес, а также сбор и отведение стоков воды, уборку мусора.

За нарушение норм предусмотрена административная ответственность. Штрафы для должностных лиц составляют от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

Ирина Пичурина