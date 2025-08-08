Кандидаты от трех партий будут участвовать в муниципальных выборах в Туве

Только три партии примут участие в муниципальных выборах в Республике Тыва, которые пройдут 14 сентября 2025 года. Итоги регистрации подведены в Telegram-канале правительства региона.

Больше всего кандидатов — 54 — у «Единой России». 24 представят ЛДПР, два кандидата у КПРФ.

Согласно сообщению, по итогам 37 кампаний будут избраны 54 депутата. В их числе четыре депутата хурала представителей Кызыла.

Валерий Лавский